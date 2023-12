Polícia Militar apreende aproximadamente 24 quilos de entorpecentes

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares do 7° Batalhão, em Feijó, apreenderam aproximadamente 24 quilos de entorpecentes, após uma denúncia anônima, nesta quinta-feira, 07, em uma residência, na rua Otília de Souza, bairro Esperança.

Os militares receberam informações de que na referida residência teriam chegado malas contendo entorpecentes. Diante da denúncia os policiais foram averiguar e ao se aproximarem do endereço observaram que um homem fugiu pelos fundos da casa, deixando o imóvel todo aberto, os militares conseguiram visualizar as malas dentro da casa.

Momentos depois uma mulher adentrou a residência e foi indagada pelos policiais sobre o proprietário. Em seguida o indivíduo que fugira pelos fundos retorna e aparentemente nervoso se diz ser o dono da propriedade, os militares pedem autorização para verificar o interior do imóvel. Diante da aceitação do morador os policiais iniciam uma busca no endereço e encontraram dentro das malas várias embalagens contendo entorpecentes, aparentemente maconha, totalizando aproximadamente 24 quilos, o dono da casa assumiu ser o dono do ilícito.

Os policiais encaminharam o material apreendido à delegacia juntamente com o envolvido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

