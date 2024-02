Polícia Civil do Acre recupera mais de 20 celulares roubados com rastreamento da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões

Ascom/ PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore), recuperou de mais de 20 aparelhos celulares que haviam sido roubados no mês de janeiro. A ação contou com o trabalho eficiente da equipe de identificação da Decore, que utilizou técnicas de rastreamento para localizar os dispositivos.

A maioria dos smartphones recuperados foi identificada em posse de terceiros, ou seja, pessoas que adquiriram esses produtos sem a devida nota fiscal. O delegado responsável pela Decore, Dr. Leonardo Santa Bárbara, alertou que a compra de celulares de terceiros sem exigir a nota fiscal configura crime, uma vez que esses produtos, na maioria das vezes, são provenientes de atividades criminosas, como roubos.

“Os consumidores que adquirem celulares sem a documentação adequada podem ser indiciados pelo crime de receptação. A pena para esse delito varia de um a quatro anos de prisão, de acordo com a legislação vigente”, informou o delegado.

Dr. Leonardo Santa Bárbara ressalta ainda que a participação consciente na cadeia de receptação desses produtos roubados ou furtados contribui diretamente para a continuidade desse tipo de crime. Portanto, é fundamental que os consumidores exijam a nota fiscal ao adquirir produtos de segunda mão, contribuindo assim para a redução do mercado ilegal.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp