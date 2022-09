Policial penal mata assaltante após assalto na Capital do Acre

Por Alexandre Lima

Um assaltante foi morto com dois tiros na noite deste sábado (17), após realizar um assalto no bairro Glória, na região da Baixada da Sobral, na rua Rádio Farol, na capital do Acre, Rio Branco.

A guarnição da Polícia Militar, apurou no local que um grupo de amigos estava na frente de uma casa tomando tereré, quando o assaltante identificado posteriormente como Wildo Gustavo, de 17 anos, chegou no local de bicicleta e anunciou o assalto e recolheu os celulares das vítimas, armado com uma garrucha calibre 28, .

O assaltante foi surpreendido por um policial penal que estava entre vítimas e que puxou uma pistola e deu voz de parada ao criminoso. Ao tentar fugir do local, ainda segundo a polícia, o assaltante tentou efetuar um disparo contra o policial penal, que falhou.

Foi então que policial revidou e efetuou dois disparos contra o criminoso. O adolescente foi atingido por um tiro no peito e outro nas costas, e caiu no asfalto após ser baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a ambulância do suporte avançado esteve no local, mas os paramédicos constaram que Wildo já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

O caso vai ser investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

