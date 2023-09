Tragédia em Brasiléia: Corpo de mulher de 63 anos é encontrado em estado de decomposição

Por Alexandre Lima

Uma terrível descoberta chocou os moradores do bairro Marcos Galvão, na rua Eugenio Dias Dantas, quando um lixeiro, durante sua rotina de trabalho, avistou um corpo em avançado estado de decomposição no quintal de uma residência.

Segundo informações fornecidas pela polícia local, a vítima foi identificada como Maria das Graças do Nascimento, de 63 anos, que estava sob cuidados médicos devido a problemas de saúde mental.

O caso foi reportado às autoridades por meio do COPOM, e imediatamente uma equipe de policiais foi enviada ao local. Ao confirmar a presença do cadáver, o rabecão foi acionado para remoção, e a equipe da polícia civil, liderada pelo delegado Erick Maciel, também compareceu à cena para iniciar as investigações.

A filha da vítima, identificada como Sueli, informou que sua mãe estava em tratamento de saúde mental, mas, não tinha sido diagnosticada com nenhuma outra doença. As circunstâncias que levaram à morte de Maria ainda estão sob investigação.

Este triste incidente abalou a tranquilidade no bairro, e a polícia está empenhada em esclarecer os detalhes dessa tragédia.

