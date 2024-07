Prefeito Jerry anuncia pagamento da primeira parcela do 13º salário para esta quinta-feira, dia 18

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou que o pagamento da primeira parcela do 13º salário estará na conta dos servidores municipais nesta quinta-feira, dia 18 de julho. No total, quase um milhão de reais serão injetados na economia do município com a liberação do pagamento.

Uma das marcas da gestão do prefeito Jerry Correia é a valorização do servidor público. Quando assumiu a prefeitura de Assis Brasil os servidores da casa estavam há mais de uma década sem reajuste salarial, injustiça que foi corrigida pelo atual prefeito que somando seus 4 anos de gestão já concedeu quase 30% de reajuste.

O prefeito também realizou concurso público efetivo, renovando os quadros do serviço público municipal. Além disso tem mantido o diálogo e respeito aos sindicatos que representam as categorias.

Os servidores e o comércio local comemoram o salário em dia e o anúncio do pagamento da primeira parcela do 13º salário.

