Administração Municipal e Instituições de seguranças de Cobija realizaram fiscalizações em centros noturnos

Uma operação coordenada pelo Governo Autônomo Municipal de Cobija, com a participação de diversos órgãos de segurança publica Cidadã de Pando, como também Intendência e Defensoria, juntamente com instituições de Cobija, incluindo a Procuradoria Publica e Migração, resultou numa ação abrangente de fiscalização durante o último fim de semana. O foco da operação foi a realização de controles rigorosos em centros noturnos, como motéis, boates e hotéis da região de fronteira.

As forças operacionais de Pando, Bolívia, lançaram uma operação com o objetivo claro de assegurar a segurança pública e fiscalizar o cumprimento das normas em estabelecimentos na cidade de Cobija. A ação visa controlar rigorosamente a presença de menores de idade e verificar se os locais possuem toda a documentação necessária para operarem regularmente.

Durante o fim de semana, autoridades locais, incluindo Segurança Cidadã, Intendência e Defensoria, em colaboração com instituições regionais como a Procuradoria e Migração, uniram esforços para realizar inspeções abrangentes em centros noturnos, como motéis, boates e hotéis. Este esforço conjunto demonstra um compromisso claro com a aplicação da lei e a manutenção da ordem pública, buscando assegurar que todos os estabelecimentos estejam em conformidade com as regulamentações vigentes com a lei Boliviana.

