Jovem com sintomas de embriaguez bate veiculo no muro do Sesc em Brasiléia

Por Jonys David (Ceara)

Por volta das 8:00 horas da manhã desta Quinta-Feira, 27, um acidente foi registrado em frente ao Sesc de Brasiléia onde um jovem com sintomas de embriagues vinha fazendo ondas entre a sua mão e a contramão em um veiculo Uno Miller 2000.

Segundo informações de populares que estavam no local, ao se aproximar da instituição, o jovem perdeu o controle do veiculo UNO Miller e foi em direção ao muro. Por muito pouco não acerta um pedestre que passava pelo local.

Após o feito, o SAMU foi acionado para socorrer o condutor que obteve escoriações pela boca e na região do joelho esquerdo. O DETRAN também teve de ser acionado para fazer o recolhimento do veiculo. No entanto, não foi providenciado Boletim de Ocorrência (B.O).

O condutor não teve seu nome revelado, mas passa bem.

