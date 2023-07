Prefeitura de Assis Brasil e SEAGRI realizam encontro de produtores rurais

Uma parceria entre a Prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretaria de Agricultura e a SEAGRI realizaram nesta sexta-feira 30, no auditório da prefeitura de Assis Brasil, um encontro de produtores rurais para fortalecimento da Agricultura familiar.

Objetivo do encontro foi tratar sobre as atividades produtivistas existente no município de Assis Brasil e fortalecer ainda mais a organização da produção, além de realizar o planejamento de mecanização para o plantio do milho no município.

O prefeito Jerry Correia esteve presente na abertura do encontro e destacou a importância da parceria. “Estamos avançando na área da produção em nosso município, hoje a equipe e os produtores rurais realizaram o planejamento para a mecanização e agora vamos avançar muito mais em parceria com a SEAGRI para ajudar os nossos produtores rurais”, destacou.

Além do prefeito Jerry Correia, esteve presente o coordenador da SEAGRI Wilker Nazareno, os vereadores wendel Marques, Jura Pacheco e Wermison Tamburini, equipe da agricultura, e produtores rurais.

