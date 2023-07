VIII EcoFlores realizada com apoio da prefeitura encerra com sucesso total, no Horto Florestal

A 8ª edição da Feira EcoFlores, realizada no Horto Florestal do dia 28 de junho ao dia 2 de julho, foi um sucesso. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve presente no dia de encerramento e conversou com os empreendedores e participantes para saber o que acharam da feira.

Evento foi mais uma opção de lazer para os rio-branquenses (Foto: Assecom)

Nesta edição, a Prefeitura de Rio Branco foi uma grande parceria proporcionando o espaço, as barracas para os empreendedores exporem seus trabalhos e dando auxílio na logística do evento.

Além disso, havia um espaço da Secretaria Municipal de Educação (Seme) com atividades recreativas para as crianças. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) também marcou presença com a distribuição de panfletos informativos.

Segundo os empreendedores que participaram desta edição, a expectativa para as vendas estava alta e devido a grande quantidade de visitantes, a meta foi alcançada.

“As vendas foram ótimas, a prefeitura deu 100% de suporte, as bancas estão lindas e movimentação está sendo ótima, vendemos bem e tudo está ótimo, muita gente comprando, passeando e com muitas variedades de flores”, disse o empreendedor, Jociclei Oliveira.

Expectativa para vendas era alta e meta foi alcançada (Foto: Assecom)

“Muito bom, até superou a expectativa, organização, barracas, modernidade… O público atendeu ao chamado. Então para gente que vive de pequeno empreendimento, está maravilhoso, que venham mais”, disse a empreendedora, Silvia Araújo.

“Primeiro, quero agradecer a prefeitura por disponibilizar essa grandiosidade de estrutura. Eu venho do nordeste, tem dois anos que estamos aqui e lá aprendemos ser uma troca da prefeitura com os expositores para que as pessoas tenham essa oportunidade de expor os seus produtos”, declarou a empresária Liliane Dobes.

Mas a feira não só foi boa para os empreendedores como também para os clientes que falaram sobre a importância de proporcionar mais uma opção de lazer para os rio-branquenses e, ao mesmo tempo, fomentar a economia local da cidade.

Teve espaço de atividades recreativas para as crianças (Foto: Assecom)

“Quando a gente vem, compramos produtos de pessoas que têm uma ligação muito íntima e uma história com aquilo que estão vendendo. E a economia solidária é isso, encontrar caminhos de gerar renda a partir de uma relação muito bonita com o trabalho”, enfatizou a servidora pública, Amanda Schoenmaker.

“Estou achando a feira bem diversa, minha mãe adorou e veio três dias seguidos, ela aproveitou tudo, comprou, caminhou, comeu… Enfim, a feira está muito boa”, declarou a estudante, Andressa Fontes.

De acordo com Carlos Omar, um dos organizadores da feira, o apoio da municipalidade nesta edição fez toda a diferença. Ele ressaltou que já conversou com o prefeito que garantiu o apoio para a edição de 2024 e deixou um desafio, de em 2025 realizarem duas edições da EcoFlores.

Tião Bocalom: “Nosso compromisso é fomentar a economia local, criar oportunidades e apoiar o trabalhador” (Foto: Assecom)

“A Prefeitura de Rio Branco apoiando e incentivando o nosso trabalho é muito bom, superamos todas as expectativas… Enfim, todos os momentos a gente agradece”, disse.

O prefeito Tião Bocalom, fez questão de prestigiar a entrega de certificado dos empreendedores e garantiu que esse é o compromisso da gestão: fomentar a economia local, criar as oportunidades e apoiar o trabalhador autônomo cada vez mais.

“Vim prestigiar o evento e conversando com cada uma das pessoas que tem o seu empreendimento, todos elogiando o apoio da prefeitura e dizendo que foi ótimo… Isso me deixa feliz porque mostra o compromisso da nossa gestão em gerar emprego e renda. O que eu sempre falei que o produzir para empregar precisa acontecer na prática e graças a Deus que nossa equipe está de cabeça fazendo acontecer”, destacou.

