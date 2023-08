Prefeitura de Brasileia entrega folha de pagamento do Bolsa Família para mais de 290 famílias

Em ação humanizada e social, a Prefeitura de Brasileia através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social entregou à folha de pagamento do Programa Bolsa Família para 294 famílias nesta quinta-feira, 24. No Centro do Idoso Adrelino Avelino da Silva em Brasileia.

As novas famílias contempladas já passarão a receber o benefício a partir deste mês. No município o total de beneficiários pelo o Programa Bolsa Família ultrapassa 5.500 pessoas.

Acompanharam a entrega, Prefeita Fernanda Hassem, Secretário de Cidadania e Assistência Social Djailson Américo, Coordenadora do Programa em Brasiléia, Gigliane Tavares, Enfermeira Vânia Carolina, Presidente da Câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, Vice-presidente, Arlete Amaral e os Vereadores Elenilson Cruz e Rogério Pontes.

O Programa Bolsa Família é um programa federal de transferência direta e indireta de renda que integra benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, destinados às famílias em situação de pobreza. Além disso, o Programa oferece ferramentas para a emancipação socioeconômica da família em situação de vulnerabilidade social.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, a ampliação do número de famílias que recebem do Programa ajuda a melhorar as condições de vida de muitas pessoas.

“ É um momento muito importante, hoje temos mais 294 famílias que passarão a receber o benefício no município. Essa renda ajuda na compra de alimentos, medicação e fardamento para as crianças, dando mais oportunidade às famílias brasileenses que são contempladas com essa renda. Aproveitamos aqui para agradecer a equipe da assistência social, que está organizada para realizar essa atualização. E agradecer aos vereadores que estiveram presentes e a todas as famílias que vieram, inclusive muitos beneficiários são moradores da zona rural, que terão mais dignidade na mesa a partir do recebimento mensal do programa Bolsa Família”. Destacou.

