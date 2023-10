Prefeitura de Brasileia promove ll Fórum Regional do Alto Acre dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Em um espaço para ouvir as pessoas com deficiência, a Prefeitura de Brasileia realizou em parceria com o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (CONEDE), nesta terça-feira, 24, no centro de convivência do idoso o II Fórum Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Buscando debater o cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência e sua ampliação e as propostas que serão levados para a III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que têm como tema: Cenário Atual e Futuro na Implantação dos Direitos das Pessoas com Deficiência – Construindo um Brasil mais Inclusivo.

Com a participação de pessoas com deficiência e a comunidade em geral participou também o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado, Secretário de Assistência Social Djahilson Américo, Shirley Lessa Vice-Presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (Conede), Prof. Heliton Nascimento, Conselheiro e Representantes da Associação das Pessoas com Deficiência Visual do Acre, Suly Guimarães Gestora de Política para as Mulheres em Brasiléia (OPM) e a Rosilda Borges Assistente Social do CREAS em Epitaciolândia.

Inclusão é uma das marcas da gestão da Prefeita Fernanda Hassem que visa desenvolver políticas públicas no município de acessibilidade para atender e assegurar os direitos fundamentais da pessoa com deficiência já existentes no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

De acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). O Brasil tem hoje 18,6 milhões de pessoas com deficiência. A população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária.

Veja o que disseram:

Carlinhos do Pelado- Vice-Prefeito:

“É uma alegria estar participando neste então importante fórum regional das pessoas com deficiência. A Prefeitura de Brasileia busca promover acessibilidade e humanização para as pessoas com deficiência que merecem todo o nosso respeito, dignidade e seus direitos garantidos. A Inclusão social também na gestão da nossa Prefeita Fernanda Hassem é fundamental. Sugerimos também neste encontro a criação do conselho municipal com as pessoas com deficiência.” Disse.

Shirley Lessa Vice-Presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência:

Hoje estamos realizando o II Fórum Regional do Alto Acre dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a presença dessas pessoas neste tipo de debate para garantir novas políticas públicas às pessoas com deficiência.

Prof. Heliton Nascimento Concelheiro e Representantes da Associação das Pessoas com Deficiência Visual do Acre:

É muito importante que essas pessoas com deficiência estejam aqui presentes neste fórum regional. Por que é nesta instância de controle social quanto sociedade civil tempo oportunidade de construir proposta para elaboração e execução de políticas públicas de inclusão para as pessoas com deficiência. Todos devem respeitar se preocupar com esse direito que é transversal com inclusão desse direito de participação social das pessoas com deficiência

