Segurança Pública do Acre recupera veículo roubado em ação integrada com a Bolívia

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) por meio do Grupo Especial em Fronteira (Gefron) integrada com as forças bolivianas recuperou nessa segunda-feira, 23, um carro modelo Fiat Toro, no Departamento de Pando, Cobija.

A ação integrada é a continuidade da Operação Horus do Programa Guardiões da Fronteira, que apoiada pelo Núcleo de inteligência do Alto Acre tem o objetivo de combater atos ilícitos nas regiões de fronteira do Estado do Acre.

O veiculo foi roubado na cidade de Santa Helena, na Bolívia. Onde o proprietário relata que foi vítima de assalto quando tentava entrar em casa, sendo surpreendido por dois homens armados, que o amarraram no quarto, permanecendo no poder dos criminosos durante toda a noite.

A recuperação da Fiat Toro, de cor vermelha, se deu na presença do diretor geral da polícia boliviana e do coordenador do Gefron, coronel Cleudo Maciel, que coloca que ação que resultou em êxito é reflexo de uma integração das forças dos dois países em manterem as fronteiras livres da criminalidade.

Além do carro, a vítima destaca que os assaltantes levaram uma TV, notebook, e durante a noite em posse de seu celular realizam um pix no valor de 200 reais.

