Prefeitura de Brasiléia realiza abertura do Ano Letivo 2024

Na manhã desta segunda-feira dia 19 de fevereiro, a comunidade escolar de Brasiléia se reuniu na escola Menino Jesus para a solenidade oficial de abertura do ano letivo 2024, organizado pela Secretaria Municipal de Educação e marca o retorno das aulas nas escolas municipais.

Em seu discurso, a secretária de Educação Francisca Oliveira reafirmou o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade, destacando iniciativas que serão implementadas ao longo dos anos para promover a melhoria do ensino nas escolas municipais e a construção coletiva do calendário escolar.

“Pela primeira vez na história de Brasiléia, nós construímos um calendário com a participação de todos os nossos servidores da educação. Os nossos estudantes estão animados para começar de fato a estudar, e eu quero pedir aos pais que mandem seus filhos para a escola, não deixem faltar. Precisamos garantir que as nossas crianças construam aprendizagens significativas em todas as nossas escolas”, destacou a secretária.

A gestora da escola infantil Menino Jesus, Maria Castro, compartilhou suas expectativas para este ano letivo: “As nossas expectativas são de um ano letivo de sucesso, de conseguirmos alcançar metas importantes até o final do ano. O nosso coração está cheio de alegria e desejo de fazer cada vez mais em prol das nossas crianças”, enfatizou.

A Rede Municipal de Educação de Brasiléia está pronta para receber mais de 3 mil alunos, abrangendo desde a educação infantil até o ensino fundamental e creche.

Com esse amplo alcance, a rede demonstra seu compromisso em oferecer oportunidades educacionais de qualidade para crianças e adolescentes, buscando garantir o acesso à educação e promover o desenvolvimento integral dos estudantes ao longo do ano letivo de 2024.

Estiveram presentes, a secretária de Educação – Francisca Oliveira, a Gestora de Políticas para Mulheres – Suly Guimarães, presidente do Conselho Municipal de Educação – Maryjulia dos Santos, representante do Sinteac – Antônia Ferreira, coordenador de ensino – Jesus Bispo, vereadores Elenilson Cruz e Rogério Pontes, Gerentes, Coordenadores e Secretários municipais, professores, gestores escolares e alunos.

