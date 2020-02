Prefeitura de Epitaciolândia realiza melhorias de ramais

A Prefeitura de Epitaciolândia através da secretaria Municipal de Obras está realizando serviços de recuperação e empiçarramento da Estrada Velha e do Ramal Baturité, são cerca de 20 quilômetros que estão sendo melhorados atendendo dezenas de famílias que dependem da estrada para escoar suas produções e ainda para o transporte escolar de seus filhos.

Em épocas de inverno, os ramais ficam intransitáveis, necessitando de trabalhos nesse sentido. O secretário de Obras, Raimundão, disse que o processo será gradativo e chegará a todos os ramais, oferecendo maior comodidade e o mínimo de condições para locomoção da população.

O prefeito Tião Flores disse estar preocupado com o bem-estar da população, principalmente dos que mais precisam. O objetivo do prefeito é “aproveitar os dias de sol para seguir com o serviço de recuperação dos ramais para não haver interrupção no tráfego e escoamento dos produtos agrícolas” Ele assegurou concentrar esforços para que serviços que ofereçam comodidade e segurança à população sejam realizados.