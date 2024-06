Prefeitura leva ações na 92ª Edição do Programa Saúde na Comunidade para moradores da Reserva Chico Mendes

Por wesley cardoso

A prefeitura de Epitaciolândia atendeu com a 92ª Edição do Programa Saúde na Comunidade os moradores da Reserva Extrativista Chico Mende no Núcleo de Basse Wilson Pinheiro II, (Porvir Velho), os atendimentos foram realizados na nova Escola Joaquim Meireles.

O prefeito Sérgio Lopes compareceu no local para cumprimentar moradores e servidores e ver de perto os serviços prestados aquela comunidade.

“Estamos aqui acompanhado de perto os atendimentos aos moradores do Núcleo de Base Wilson Pinheiro II, estamos trazendo diversos serviços tradicionais e específicos como: Ultrassonografia com 12 modalidades de exames, nossa gestão te, esse cuidado de cuidar bem da saúde de nossos munícipes em qualquer liga, seja na zona urbana ou rural.” Destacou Lopes.

Segundo informou a secretária de saúde Jessica Morais, a 92ª Edição do Programa Saúde na Comunidade no Porvir Velho foi muito bem aceita, muitos moradores compareceram bem como moradores de comunidades próximas.

“Foi muito proveitosa essa edição, realizamos 1.307 procedimentos em diversas áreas sendo: Atendimento médico: 120; Procedimento odontológico: 280; Procedimento de enfermagem: 293; Atendimento Psicólogo: 35, Vacina de rotina: 56; Vacina de COVID: 28; Dispensação de medicamentos: 129; Auxílio Brasil: 33; PCCU: 12; Cortes de cabelo: 58; Ultrassonografia: 43; Vacina Antirrábica: 55; Atividades coletivas: 48, ou seja, essa é um missão dada pelo Prefeito Sérgio Lopes de levar atendimento de qualidade para todos, não importa se é longe ou perto, e isso tem sido feito com muito carinho para atender nossa população. Destacou Jessica Morais.

Até aqui o programa Saúde na Comunidade em suas 92 edições já realizou 96.649 procedimentos em diversas áreas da saúde e serviços sociais.

