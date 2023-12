Prefeitura premia Escolas e alunos destaques nas Olimpíadas Mirim da OBMEP em Epitaciolândia

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretária de Educação Eunice Maia Gondim realizou nesta segunda-feira, 18, a entrega de medalhas e certificados para os alunos destaques nas Olimpíadas de Matemática Mirim da OBMEP, na escola Bela Flor.

A cerimônia contou com a presença de vários alunos das escolas municipais, pais e familiares para esse importante momento. O objetivo é incentivar e homenagear os estudantes que buscam se aprofundar ainda mais nessa importante matéria da grade curricular e da vida.

Na ocasião participaram também o Presidente da Câmara de Vereadores Messias Lopes, coordenadores de Educação municipal, servidores e comunidade escolar.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação – MEC e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI.

As Escolas tiveram as seguintes colocações:

Escola Bela Flor: 1º Lugar

Escola José Hassem Hall Filho: 2º Lugar

Escola João Pedro da Silva: 3º Lugar

Escola Presidente Castelo Branco: 4º Lugar

Escola Raimunda da Cunha Aires: 5º Lugar

