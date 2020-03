Presidente Estadual do PROS, Dêda, realiza a filiação da profª Luzia Gomes com a presença da executiva municipal de Capixaba

O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, se reuniu nesta terça-feira (17) com a executiva municipal do PROS de Capixaba para realizar a filiação de uma das maiores lideranças do município.

Na reunião estiveram presente a executiva municipal do Partido em Capixaba, representada pelo presidente Dankar, o pré-candidato a prefeito do município pelo PROS e presidente da Câmara de Vereadores, Richard, também se fez presente na reunião.

Na oportunidade a filiada foi a professora Luzia Gomes que foi gestora da escola Nova Esperança, e com isso conquistou o carinho de muitos, e agora decidiu fazer parte do grupo PROS, onde está disposta a somar junto ao partido.

O Presidente Dêda ficou muito feliz com a vinda da professora Luzia: “Nós da executiva do PROS estamos honrados em receber a nossa amiga Luzia que vem para compor o nosso time e ela é muito bem vinda, quero agradecer a executiva municipal na pessoa do meu amigo Dankar que juntamente com meu amigo Richard vem fazendo um ótimo trabalho no município para fortalecer o nosso partido”, concluiu Dêda.

