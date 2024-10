PRF apreende carro abandonado com mais de 30 kg de droga na BR 317

Um carro abandonado foi encontrado com 37 quilos de entorpecente semelhante ao skunk. A apreensão da droga ocorreu no quilômetro 98 da BR-317, em Senador Guiomard, no interior do Acre, na noite da última quinta-feira (24). O suspeito fugiu do local e as buscas seguem para encontrá-lo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), a droga estava no porta-malas do carro. Na ocasião, a guarnição atuava em uma interdição emergencial por conta da queda de um poste. Em razão disto, os policiais então bloquearam uma das pistas e reorganizaram o trânsito.

No entanto, durante a operação, um veículo ignorou a sinalização e a ordem de parada, e rompeu o bloqueio. Após a fuga, o condutor colidiu com o poste caído. Então, saiu e abandonou o carro na pista.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. O responsável pelo veículo e suposto autor do crime não foi localizado e permanece foragido. O material ilícito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde serão iniciadas as investigações.

