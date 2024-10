Polícia Militar prende homem após assalto

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma Guarnição do Pelotão destacado de Rodrigues Alves, da Polícia Militar do Acre (PMAC), prendeu um homem após assalto à mão armada, na noite desta quarta-feira, 23.

A equipe policial recebeu denúncia de que ocorrera um assalto num posto de combustível da região. Segundo as informações, dois indivíduos encapuzados e em posse de uma arma de fogo renderam o frentista e subtraíram duzentos reais em espécie.

Ainda de acordo com as informações, os criminosos se evadiram a pé. Um deles havia fugido em direção ao prédio da Energisa, já o comparsa, correra para uma residência em construção. Os militares rapidamente se deslocaram até o local em que estariam os agentes.

Nas buscas, os policiais localizaram apenas um dos criminosos, que foi imediatamente detido pela equipe policial. Durante a revista pessoal, foi encontrado um revólver .38, com duas munições intactas. A guarnição deu voz de prisão ao homem e o conduziu à delegacia do município com a arma apreendida.

