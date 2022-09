Por Alexandre Lima

A capital do Acre, Rio Banco, foi tema de uma matéria da TV Gazeta que é afiliada Record, foi ao ar no jornal Record, falando do racionamento de água potável nas casas.

O Rio Acre está com seu menor nível e vem tendo dificuldade na captação, mesmo com a chuva que caiu na última semana, não está sendo suficiente para normalizar o abastecimento.

Veja a reportagem abaixo:

https://player.r7.com/video/i/6326597e416eb918760044e8

