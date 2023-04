Requerimento de Jarude é aprovado na Aleac e Governo terá que informar data de nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Civil

Boa tarde, colegas!

O deputado estadual Emerson Jarude (MDB) apresentou um novo requerimento na Assembleia Legislativa do Acre, nesta terça-feira (11), para que o Governo do Acre informe uma data para a nomeação dos aprovados no concurso público da Polícia Civil. Essa é uma promessa de campanha do governador Gladson Cameli ainda nas eleições de 2018 que até hoje não foi cumprida.

Em março, Jarude já havia apresentado um requerimento cobrando estas informações, mas na ocasião, minutos após a apresentação do requerimento, o deputado da base do Governo, Pedro Longo, informou no plenário que a convocação ocorreria no dia 10 de abril.

Dando um voto de confiança, o deputado retirou o requerimento, mas as nomeações não ocorreram. “É um desrespeito com essas pessoas e com esta Casa Legislativa”, asseverou Emerson.

Com o descumprimento da palavra dada pelo Governo, Emerson Jarude voltou a apresentar um requerimento para que os secretários de Administração, Paulo Roberto Correia, e o de Planejamento, Ricardo Brandão, se posicionem.

“O estado do Acre é um dos mais violentos do país e por isso a segurança pública deve ser priorizada. Temos mais de 150 pessoas aguardando serem nomeadas no concurso da Polícia Civil que poderiam estar ajudando na criminalidade, mas a resposta que o Governo deu à elas foi o descaso e o desrespeito, e por isso com muita tristeza pela falta de compromisso do Governo, mais uma vez apresento um requerimento para que o Governo, de forma oficial, dialoga o dia que esses 156 aprovados serão chamados”, destacou.

O requerimento foi votado em plenário e aprovado por unanimidade.

