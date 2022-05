O sargento Lunardi já está na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco. Envolvido numa ocorrência no fim da noite desta segunda-feira, 30, no município de Xapuri, ele levou uma facada no abdômen, que teria perfurado o pulmão.

Fontes de dentro do Pronto-Socorro informam que o estado de saúde dele é grave.

Fonte/ A folha do Acre

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp