Saúde do Acre recebe mais R$ 10 milhões em emendas de Alan Rick

O Senador Alan Rick anunciou nesta terça-feira, 18, o pagamento de mais R$ 10 milhões em emendas de sua autoria para o governo do estado investir em saúde pública. Os recursos já estão na conta da Secretaria Estadual de Saúde.

São R$ 5 milhões para cirurgias eletivas feitas pela Fundação Hospitalar, o que ajudará a reduzir as filas de espera por procedimentos como cirurgias de cabeça e pescoço, ortopédicas, entre outras.

“Outros R$ 3 milhões para a urgência e emergência do Hospital Infantil de Rio Branco, garantindo melhor atendimento às nossas crianças. E ainda R$ 2 milhões para reforma do Hospital de Feijó, que já está em andamento”, acrescentou o Senador.

Conforme o gerente-geral do Hospital de Feijó, Wirley Moreira, os recursos garantem a continuidade da obra. “Sem dúvida, esse valor fará com que a obra avance cada vez mais. Para mais tarde, nós termos nosso hospital com ambientes adequados para receber os pacientes. Estamos felizes e Feijó, sem dúvida, agradece o empenho do Senador por ter esse olhar carinhoso para a saúde, ajudando a oferecer mais qualidade dos serviços para a população”.

O secretário de saúde Dr. Pedro Pascoal também falou da importância da destinação e agradeceu ao senador.

“Esse investimento representa um passo importante na busca por um sistema de saúde mais eficiente e acessível. Reforço a necessidade de uma boa relação entre nós, do secretariado, e os parlamentares e agradeço ao senador pela parceria.”, declarou.

O Senador Alan Rick já destinou R$ 175 milhões para o governo e prefeituras investirem em saúde durante seus mandatos. Só em 2024, foram R$ 45.819.850,00, destes R$ 26.175.850,00 já foram pagos neste ano.

