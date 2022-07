Saúde do Estado implanta sala de coleta de exames no Hosmac

Para dar mais agilidade ao atendimento e buscar o bem-estar dos pacientes, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), implantou uma sala para coleta de exames no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), em Rio Branco.

Inicialmente, a coleta será realizada três vezes por semana, para atender até 20 pacientes por dia. As análises serão realizadas no laboratório da UPA da Sobral.

“Era uma necessidade real da unidade; poder contar com esta sala é um avanço. Nossos pacientes internos ou residentes não terão mais que deixar a unidade para realizar exames de acompanhamento e avaliação”, enfatizou a diretora do Hosmac, Carol Formiga.

Para a diretora-geral da UPA da Sobral, Simone Prado, a parceria para implantação da sala de coleta é a realização de um sonho: “Isso nos alegra muito. Com um grande trabalho de equipe tudo fica melhor, e quem ganha é usuário do SUS”, disse Simone.

Além da sala de coleta para exames de análises clínicas, como hemograma, fezes, urina, colesterol e outros, nos próximos dias, será disponibilizado aos usuários do Hosmac o exame de lítio, realizado para pacientes que fazem uso de remédio controlado. “O equipamento vai chegar para o laboratório de referência, que é o da Policlínica Tucumã, e todos esses pacientes também terão acesso”, informou Aglanair Ferreira, responsável pela Divisão de Apoio Diagnóstico da Sesacre.

Pandemia e saúde mental

Na Rede Estadual de Saúde, o Hosmac é a referência para atendimento em saúde mental. A unidade conta com 65 leitos para internação e mantém atendimento ambulatorial. No ambulatório são realizados cerca dois mil atendimentos ao mês, em média.

No ano de 2020, devido à pandemia de covid-19, houve uma queda significativa pela procura do ambulatório. Passado o período crítico, no ano de 2021, a demanda ambulatorial aumentou de forma significativa. “No fim de 2021, foram mais de 24 mil atendimentos, um pouco acima da média”, informou a diretora do hospital, que segue mobilizado para atender todos que o procuram.

