Segurança Pública leva ação a comunidades do Alto Acre

Visando levar segurança para comunidades mais afastadas, o governo do Acre, por meio do Grupo Especial de Operação em Fronteira (Gefron) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realizou de domingo, 12, a terça-feira, 14, ações de patrulhamento nos ramais dos municípios do Alto Acre.

A iniciativa teve objetivo de oferecer assistência aos moradores e atuar de forma preventiva, e faz parte da operação Adsumus III. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em exercício, Evandro Bezerra, reitera que essa é mais uma forma de comunicação com as forças policiais.

“Essas ações conjuntas mostram como o governo investe em segurança pública, para uma resposta rápida mesmo em locais mais afastados, sendo que o Gefron atua de forma integrada nas fronteiras”, diz.

Disque-Denúncia

Na oportunidade, o Gefron também divulgou o Disque-Denúncia do grupo, que está sendo implementado para aproximar a população das forças policiais no recolhimento de dados.

Para fornecer informações, basta entrar no aplicativo de mensagem Whatsapp, adicionar o número (68) 999102174 e já é possível falar com o Gefron e relatar informações.

O coordenador do Gefron, Assis do Santos, destaca a importância do novo canal de comunicação. “A comunidade pode entrar em contato conosco para fornecer informação, e não precisa se identificar. Essa é só mais uma forma de comunicação com as forças policiais; não substitui o 190, ou os outros números de emergência”, diz.

Visitas municipais

O coordenador também visitou os prefeitos de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, verificando as dificuldades que cada município apresenta.

Visualizações: 6