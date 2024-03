Tadeu Hassem relata agravamento da enchente no Acre e destaca ação da prefeita Fernanda Hassem

Em um emocionado pronunciamento na sessão desta terça-feira (5) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) abordou a situação crítica enfrentada pelo estado devido às enchentes, com destaque para os impactos devastadores em Brasiléia.

“19 municípios decretaram situação de emergência e eu me solidarizo com todos aqui, mas, quero falar da minha querida Brasiléia”, expressou Hassem, evidenciando a urgência da situação.

O parlamentar, nascido e criado no centro da cidade, testemunhou algo sem precedentes nesta enchente: “a zona rural de Brasiléia foi atingida de forma inédita, foram 21 pontes destruídas e doze sem condições de passar, 1.300 pessoas na zona rural daquela cidade isoladas, algo nunca alcançado”, ressaltou, destacando a magnitude do desastre.

Foto: Alexandre Lima

Tadeu Hassem descreveu a cidade em estado de caos, comparando-a a um “cenário de guerra”, onde os principais serviços ficam paralisados. No entanto, expressou gratidão aos colegas deputados e à solidariedade demonstrada.

A postura proativa da prefeita Fernanda Hassem também foi enaltecida pelo deputado, que destacou sua experiência e a criação de um Comitê de Crise. “A prefeita devido a experiência de outras enchentes conseguiu criar esse comitê que envolve todos os agentes administrativos, toda decisão é feita no comitê com a presença de todos”, revelou ele, destacando a importância do trabalho conjunto.

Foto: Alexandre Lima

O apoio do governo estadual e do secretário de Cultura, Luís Tchê, também foi ressaltado pelo deputado como fundamental para a assistência à população atingida. “A presença do governo do estado em Brasiléia também foi fundamental para a nossa ajuda, ele esteve três vezes lá levando ajuda necessária. O secretário de cultura também, Luís Tchê, tem ajudado demais”, reconheceu o deputado.

Segundo o parlamentar, cerca de “16 mil pessoas foram atingidas pela cheia e 4.500 pessoas estão em abrigos”, números que evidenciam a dimensão do desastre e a urgência das medidas de apoio.

Em um gesto de comprometimento com a reconstrução, Hassem sugeriu ainda a antecipação das emendas parlamentares para ajudar nos prejuízos da enchente, destacando a necessidade de ação imediata.

Foto: Alexandre Lima

Hassem concluiu seu pronunciamento agradecendo a todos que se solidarizaram com Brasiléia e aos agentes que participaram do comitê de crise. “Finalizo agradecendo a cada solidário, voluntário que nesse momento difícil deu as mãos a Brasiléia. A todos os agentes que participaram desse comitê direto de Brasiléia. Funcionou demais”, destacou, reiterando a importância da união em momentos de adversidade.

