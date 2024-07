Tentativa de homicídio em Assis Brasil envolve mulher venezuelana. Marido é suspeito

Por Alexandre Lima

Na tarde desta segunda-feira, 15 de julho, a pacata comunidade de Assis Brasil foi abalada por um grave incidente de violência doméstica. Uma mulher de nacionalidade venezuelana foi vítima de uma tentativa de homicídio [pr arma branca (faca), supostamente perpetrada por seu próprio marido.

O ataque ocorreu na trilha ecológica que conecta o Brasil ao Peru, uma área conhecida pela movimentação intensa devido à sua localização na tríplice fronteira.

Populares relataram que o ataque foi brutal e inesperado. A vítima, foi socorrida a tempo e está viva, mas os detalhes sobre o seu estado de saúde não foram completamente divulgados. A identidade do agressor, que seria seu marido, e os motivos que levaram ao ataque ainda estão sendo investigados pelas autoridades locais.

As autoridades de Assis Brasil estão conduzindo uma investigação para entender as circunstâncias que levaram ao ato de violência e determinar as ações legais a serem tomadas contra o agressor.

A tríplice fronteira, que abrange áreas do Brasil, Peru e Bolívia, frequentemente lida com questões complexas de segurança e assistência a migrantes.

