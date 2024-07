Trabalhador sofre traumatismo craniano em derrubada na zona rural de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Um trabalhador rural identificado pelas iniciais J.M.S. sofreu um grave acidente enquanto participava de uma derrubada na zona rural de Brasiléia. Um pedaço de árvore atingiu sua cabeça, causando um trauma craniano que o derrubou ao chão.

O incidente ocorreu em uma propriedade situada a quase 100 km da cidade, sendo necessário percorrer 59 km pela BR-317 (Estrada do Pacífico) e mais 61 km por ramal até o local do acidente.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para o resgate, interceptando familiares e amigos que transportavam o homem em uma rede. J.M.S. recebeu os primeiros socorros dentro do veículo e foi conduzido ao Hospital Regional do Alto Acre em Brasiléia.

Devido à gravidade do seu estado clínico, foi decidido que ele necessitaria ser transferido para a capital, Rio Branco, para receber atendimento especializado.

A transferência está prevista para ocorrer na noite desta quarta-feira (10) ou na madrugada de quinta-feira (11), dependendo da evolução do seu estado de saúde.

