Voluntários realizam Sopão Solidário para famílias sem-teto e necessitados em Brasiléia e Epitaciolândia

Diante desse cenário alarmante, iniciativas como o Sopão da Solidariedade, lideradas por Herlane Rabelo na fronteira entre Brasiléia e Epitaciolândia, destacam-se como exemplos de solidariedade e estratégias locais para mitigar os efeitos da fome

Herlane Rabelo, com sua experiência tanto no setor público quanto no empreendedorismo, encontrou no Sopão Solidário uma maneira de unir sua paixão pelo serviço público com seu compromisso social. Semanalmente, mais de 200 pratos de sopa são preparados e distribuídos, aquecendo não apenas os estômagos, mas também os corações daqueles que mais precisam.

A iniciativa não se limita apenas à alimentação. Herlane e sua equipe buscam oferecer um momento de conforto e acolhimento aos beneficiários, ouvindo suas histórias e compartilhando momentos de solidariedade. Nas noites frias, o Sopão Solidário tornou-se um ponto de referência para a comunidade, um símbolo de

À noite, quando as panelas estão cheias e o aroma das sopas se espalha, a funcionário pública Herlane Rabelo, e sua equipe formada por Vânia Rabelo, Vanusa Rabelo, Doca Marciel, Nayra Martins e Sérgio Azevedo, fazem parte das ruas de Brasileia e Epitaciolândia, na fronteira da regional do alto acre. De ponto em ponto, eles distribuem os pratos quentes para aqueles que vivem nas ruas, para famílias carentes e para qualquer pessoa que esteja precisando de um gesto de solidariedade, principalmente os imigrantes que passam por essa região em busca de uma nova vida em solo brasileiro. A distribuição não se limita apenas à comida; é também um momento para ouvir histórias, oferecer apoio emocional e, acima de tudo, transmitir calor humano ao próximo.

Segundo especialistas, a fome não é apenas uma questão de escassez de alimentos, mas também de acesso. Fatores como desemprego, inflação e a instabilidade econômica impedem o agravamento da crise, deixando milhões à mercê da incerteza alimentar diária.

Enquanto os debates sobre políticas públicas e distribuição de recursos se intensificam, a urgência em encontrar soluções sustentáveis ​​e eficazes para enfrentar a crise alimentar torna-se cada vez mais evidente. A mobilização de recursos, a implementação de programas sociais robustos e o fortalecimento de redes de solidariedade são medidas essenciais para garantir que todos os brasileiros tenham acesso digno.

Os empresários locais, ao passar a conhecer a importância e o impacto positivo do Sopão Solidário, se interessar pelo projeto de solidariedade e se quiser se engajar ativamente na iniciativa. Contribuem com doações financeiras, alimentares e até mesmo com o tempo como voluntários para ajudar na preparação e distribuição das refeições, fique a vontade. Essa colaboração será bem vinda, e mais forte, para alcançarmos a eficácia para mais pessoas.

Para muitos desses empresários, participar do Sopão Solidário não é apenas uma responsabilidade social, mas também uma oportunidade de retribuir à comunidade que os apoia. É um gesto de solidariedade que transcende barreiras econômicas e fortalece os laços entre o setor privado e ao próximo necessitado, celular WhatsApp, para contato (68) 9 9940-1464

