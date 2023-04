Traficante flagrado com mais de 220 quilos de entorpecentes é condenado no Acre

FONTE: oaltoacre.com

Bruney Sales de Araújo de 30 anos, foi condenado pela Justiça do Acre.

A decisão foi do Juiz da 3ª Vara Criminal Raimundo Nonato Maia que julgou procedente a denúncia do Ministério Público do Estadual.

Pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo. Bruney Sales terá que cumprir 6 anos e 5 meses de prisão.

O regime da pena é o semi-aberto. Mas, o réu poderá recorrer em liberdade. Quando foi interrogado Bruney Sales assumiu a autoria do crime. Mas não revelou de quem era a droga.

A arma e cerca de 222 quilos de entorpecentes, foram encontrados nesta casa na rua do Divisor, no Bairro Vitória.

A ação dos investigadores da DENARC, ocorreu na manhã do dia 25 de outubro do ano passado.

A droga, estava escondida em caixas de papelão. Dois coletes balísticos e uma pistola calibre 9 milímetros também foram apreendidos, além de munições.

Bruney Sales, atuava segundo a denúncia, como uma espécie de “guardião de drogas”. O réu ainda poderá recorrer da sentença.

