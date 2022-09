Travessia/ac24horas no governo: Gladson tem 47%, Jorge 33%, Mara 11% e Petecão 6%

Por ac24 Horas

O Instituto Travessia Diagnóstico, empresa contratada pelo ac24horas para aferir a intenção de voto da população do Acre, divulgou os números da corrida ao Palácio Rio Branco nesta quarta-feira, 28. De acordo com a pesquisa estimulada, o governador Gladson Cameli (PP), candidato à reeleição, aparece na liderança com 44%, seguido por Jorge Viana (PT), com 31%, e Mara Rocha (MDB) 10%. Sérgio Petecão (PSD) aparece com 6%, Márcio Bittar (UB) 2% e David Hall (AGIR) 1%. Nilson Euclides (PSOL) não pontuou nesta amostragem. Brancos e nulos registraram 3% e não sabem ou não responderam também marcou 3%.

Com o levantamento estimulado, na simulação de votos válidos, Cameli aparece com 47%, Viana com 33%, Mara 11%, Petecão 6%, Bittar 2% e David Hall 1%.

Já na pesquisa espontânea, Cameli aparece com 39%, Jorge com 26%, Mara 7%, Petecão 3% e Bittar 1%. Branco e nulos marcou 7% e 17% não souberam ou não responderam.

REJEIÇÃO

No quesito rejeição, Jorge Viana e Petecão estão empatados com 38%, seguido por Gladson 34%, Bittar 31%, Mara 23%, Nilson 15% e Hall 12%.

CENÁRIO DE SEGUNDO TURNO

A pesquisa também realizou a simulação de segundo turno. Na aferição, Gladson venceria Jorge Viana por 48% a 35%. 11% marcaram brancos e nulos e 6% não sabem ou não responderam.

Já na disputa direta com Mara Rocha, Cameli venceria a emedebista com 53% contra 27%. Brancos e nulos marcaram 12% e 8% não sabem ou não responderam.

No confronto direto com Márcio Bittar, Cameli também venceria com 56% contra 25%. 11% optaram por brancos ou nulos e 8% não sabem ou não responderam.

Já na simulação com Petecão, Cameli também ganharia com 56% contra 23%. 13% optaram por branco ou nulo e 8% não sabem ou não responderam.

Em outro cenário, onde Jorge Viana e Mara Rocha disputassem o segundo turno, o petista leva a melhor com 39% contra 33%. 13% optaram pelo branco e nulo e 15% não sabem ou não responderam. Já contra Bittar, Viana venceria com 40% contra 26%. 15% brancos e nulos e 19% não sabem ou não responderam. Em cenário disputando contra Petecão, Viana venceria 40% a 26%. 15% brancos ou nulos e 19% não sabem ou não responderam.

A pesquisa do Instituto Diagnóstico ouviu 1.200 eleitores por telefone entre os dias 24 a 27 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-05815/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-08454/2022.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp