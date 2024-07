Ulysses comunica a gestores públicos e de entidades do Acre o pagamento de R$ 6,7 milhões de emendas

BRASÍLIA (06.07.2024) – O deputado Coronel Ulysses (União–AC) se reuniu na sexta-feira (5) com gestões de órgãos da administração estadual, do Ministério Público do Acre e de entidades associativas para anunciar o pagamento de mais R$ 6, 795 milhões de emendas especiais individuais de sua autoria.

Ulysses já liberou este ano R$ 18,9 milhões de emendas individuais na modalidade transferência especial. Do montante, R$ 10,8 milhões já foram pagos. São R$ 7,9 milhões para investimento e R$ 2,8 para custeio.

Neste sábado (6), acompanhado de vice-governadora Mailza Assis (PP), Ulysses anuncia o pagamento de emenda sua no valor de R$ 2.045.055,00 à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre. O montante é destinado à aquisição de um ônibus, um micro-ônibus e duas vans para as atividades da pasta.

Ainda na mesma solenidade, Ulysses anuncia o pagamento de R$ 350 mil para a formação de 100 líderes pastorais de Rio Branco, Sena Madureira e Bujari. O ato ocorrerá na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (SINAL).

O novo valor pago (R$ 6,795 milhões) será utilizado na execução de programas importantes de qualificação profissional, formação educacional, de saúde, compra de veículos e mobiliário de órgãos públicos e associativos. Com esses recursos, o mandato de Coronel Ulysses proporciona bem-estar e qualidade de vida para diversos segmentos da sociedade acreana.

Ulysses diz que fez questão de a cada órgão beneficiado com o pagamento de suas emendas individuais, “porque entendo que, na condição de agente político, é nossa obrigação prestar contas do que estamos fazendo lá em Brasília em favor do Acre e dos acreanos”.

Programa de saúde para policiais civis e laboratório de crimes cibernéticos

Dentre os programas beneficiados pelas emendas individuais de Ulysses se destacam o Qualivida (programa de saúde da Polícia Civil), a qualificação técnico-profissional de policiais do Acre na SWAT (a polícia de elite dos Estados Unidos) e a instalação do Laboratório de Combate a Crimes Cibernéticos, do Ministério Público do Acre. O Qualivida recebeu R$ 500 mil. O programa presta assistência nas áreas de psicoterapia, fisioterapia e psicologia aos policiais civis e seus familiares, inclusive no interior.

Para a qualificação de policiais na SWAT, Ulysses destinou R$ 2 milhões. Assim, os policiais do Acre poderão fazer cursos de aperfeiçoamento na polícia de elite norte-americana em áreas como combate ao narcotráfico, crimes transfronteiriços, combate ao terrorismo e contraterrorismo, dentre outros. “Nossa ideia é qualificar sempre nossas forças de segurança, para uma ação capaz vez mais eficaz no combate ao crime”, explicou Ulysses, ao destacar a importância a qualificação os profissionais de segurança nos Estados Unidos.

Outra emenda individual de Ulysses, já paga, destinou R$ 200 mil para o Ministério Público do Acre instalar um laboratório de combate a crimes cibernéticos. O pagamento do valor foi anunciado ontem ao chefe do MPAC, Danilo Lovisaro. A iniciativa, pioneira no Acre, vai permitir o fortalecimento da capacidade institucional do MP acreano nas ações de combate aos crimes cibernéticos, além de proteger a sociedade dos ataques de criminosos praticados por meio da internet.

Segundo o Relatório de Ameaças Cibernéticas da SonicWall 2023, atualmente, o Brasil é o quatro alvo de ataques por ransomwaren (um tipo de malware responsável por bloquear os dados ou o dispositivo de uma vítima). O País é, também, o quinto mais afetado do mundo por crimes cibernéticos; a cada minuto, 54 brasileiros são vítimas desse tipo de crime.

A Secretaria da Mulher também recebeu R$ 800 mil de emenda individual de Ulysses. O dinheiro será usado na compra de ônibus para a secretaria. Ulysses anunciou a liberação dos recursos durante encontro com titular da pasta, delegada Márdhia El-Shawwa.

Foram pagas ainda emendas que beneficiam o Acre pela vida, programa da Secretaria de Segurança de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). O programa recebeu R$ 300 mil para ações esportivas, educacionais e sociais em regiões de elevada incidência criminal. Outros R$ 300 mil foram pagos à Associação dos Militares do Acre (AME). A verba é para a compra de um veículo de apoio.

Outro órgão beneficiado com o pagamento de emendas individuais de Ulysses foi o Instituto de Educação Profissional e Tecnológico do Acre (IEPTEC). A instituição recebeu R$ 300 mil para a aquisição de equipamentos e mobiliário.

