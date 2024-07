18° Festival de Praia de Assis Brasil se apresenta como oportunidade estratégica para empreendedores locais

Realizado pela Associação Comercial, o evento tem apoio do Governo do estado, Prefeitura, Federacre e Sebrae

Em sua 18ª edição, o Festival de Praia de Assis Brasil acontece entre os dias 20 e 21 de julho, na Praia do Cigano, a partir das 9h. Realizado pela Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Assis Brasil (ACEIAB), em parceria com o Governo do Estado, Prefeitura de Assis Brasil, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre) e Sebrae no Acre, o evento visa impulsionar a cultura, a economia local e as vendas de produtos e serviços dos pequenos negócios da região.

Considerado um dos momentos mais aguardados no município, essa é a oportunidade para empreendedores locais divulgarem seus negócios, principalmente levando em consideração a região de tríplice fronteira do Brasil. A gerente do Escritório Regional do Sebrae no Alto Acre, Hellen Kelma, destaca a importância da presença de turistas do Peru, tornando propício a exposição de marcas e produtos nacionais.

“Acreditamos que por ser fronteira com Peru, o evento atraia bastante turistas, aumentando as vendas, criando a possibilidade de que o empresário brasileiro possa concretizar uma parceria estratégica com os empresários peruanos”, explica a gerente.

O Sebrae apoia o festival em mais uma edição, dando suporte aos pequenos negócios locais e monitorando o impacto financeiro . “Eventos como este são catalisadores para a economia local, pois incentivam a circulação de capital dentro do próprio município. O Sebrae estará com sua equipe em campo para realizar a pesquisa de faturamento nas três noites, para que depois possamos mostrar para a sociedade quanto movimentou de dinheiro no Evento”, completa Kelma.

