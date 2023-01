VIDEO: Policia Rodoviária Federal apreende 25kg de pasta base de cocaína dentro de sacos de açaí na BR-317

No início da tarde de ontem, dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 14h na BR 317, a PRF, durante procedimento de fiscalização e ronda, abordou um táxi e, ao conversar com um dos passageiros, notou seu nervosismo e pediu para o motorista do veículo abrir o bagageiro. Após verificações, foi constatado que, em alguns isopores contendo sacos de açaí, estava escondida a quantidade de aproximadamente 25 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, mais precisamente escondida dentro dos sacos, misturada ao açaí transportado. A carga tinha como destino a cidade de Rio Branco – AC.

Uma pessoa foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, juntamente com o ilícito apreendido, para as demais providências cabíveis.

