Visão desoladora! Imagens aéreas mostra a dimensão da alagação em Epitaciolândia e Brasiléia

Por Wesley Cardoso, com fotos de Eldson Júnior

A alagação deste ano já se aproxima da maior que foi no ano de 2015, já é a segunda maior de toda a história, o nível do rio Acre já atingiu na medição feita pela equipe da defesa Civil ultrapassou os 15,30cm, acima da cota de 2012.

O que sé é muita gente desabrigada, outras desesperadas, por mais que as cheias já ocorrem com certa frequência ainda causa traumas as pessoas que sempre viveram em determinados locais. Muitos voltam pois não tem para onde ir outros devido a um sentimento forte que envolve muito amor por Brasiléia e Epitaciolândia.

São comerciantes que dedicaram suas vidas em prol da construção dessa região e que em pouco mais de uma década sofrem diversos revezes mais se reerguem, ressurgem como uma fênix diferente, que ao invés das cinzas ressurgem da lama, destroços de casas destruídas.

O poder público se sente pequeno, digo as prefeituras, ambas a de Epitaciolândia e de Brasiléia conta mais com seus escasso recursos e solidariedade de terceiros, pois as ajuda vinda dos governos federais e estaduais devido a burocracia brasileira demora a chegar e por muita das vezes fica apenas nas falácias.

Agora pense em um povo guerreiro!

Sempre dão as mãos, se ajudam e reconstroem com muita dificuldade suas vidas, lá se vão dois anos de sofrimento, 2023 uma alagação na sequência uma seca devastadora e agora outra cheia.

Más somo assim preparados para vencer, e com muita garra e determinação vamos vencer mais essa.

Força Epitaciolândia! Força Brasiléia! Força Assis Brasil! Força Xapuri! força Regional do Alto Acre!

