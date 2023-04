Produtores rurais recebem apoio da prefeitura de Brasiléia na colheita do milho

A Prefeitura de Brasiléia através da secretaria de agricultura, vem realizando a colheita de milho em diversas localidades da zona rural do município, produtores rurais contam com apoio e serviço da gestão, que tem incentivado e fortalecido a produção agrícola local.

Os serviços ofertados fazem parte do plano de trabalho da prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria de agricultura, que visa fortalecer a produção e vem garantindo a assistência especializada às famílias beneficiadas que recebem a contrapartida de maquinário e apoio logístico desde a preparação do solo, plantio e a colheita da safra.

O produtor rural Rafael, do ramal Alegria do Carmo falou sobre a importância do serviço que a secretaria de agricultura tem prestado aos produtores “É muito importante o incentivo que a gente vem recebendo da prefeitura, o acompanhamento do secretário e da sua equipe, estamos aqui colhendo nossa produção, graças ao apoio que a gente recebe, nosso trabalho precisa de apoio e graças a essa equipe temos recebido.

O secretário de Agricultura Careca Gadelha fala sobre a importância do serviço. “Estamos acompanhando os serviços que são ofertados pela secretaria aos nossos produtores, nossa prefeita Fernanda Hassem nos deu a missão de apoiar e estar mais perto do produtor rural, seguimos incentivando e fomentando a produção, garantindo condições para agricultura familiar e nossos produtores. Portanto em nome da nossa equipe quero deixar nossos agradecimentos e dizer que estamos de portas abertas para apoiar e incentivar a agricultura local”, Concluiu Careca Gadelha.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp