Prefeitura realiza recuperação de trechos críticos de diversos ramais de Brasiléia em parceria com as comunidades de Brasiléia

Leila Ferreira/SECOM

A equipe da Prefeitura de Brasiléia realizou melhorias no ramal da Aurora km 75 e ramal do Bu, as melhorias fazem parte da operação inverno que inclui recuperação de trechos críticos de ramais, pontes e linhas de bueiros

No município de Brasiléia. A equipe da Secretaria de Obras esteve no ramal Aurora km 75 realizando a recuperação, finalizando no dia 4 de fevereiro, atendendo a demanda solicitada pela comunidade.

Além do ramal da Aurora km 75 outros ramais vêm sendo realizadas melhorias em trechos críticos para facilitar o acesso dos moradores como: ramal do 47, recuperando uma ponte do ramal Tira Teima, ramal do 59 recuperação de trechos críticos e ponte do seu Joaquim, ramal dos Caipira, Alegria do Carmo, foram atendidos também a linhas 8 e 9 em razão da demanda dos aviários dos produtores de frango. Importante ressaltar o apoio da comunidade que sempre faz doação de madeira para as pontes e piçarra.

O vice prefeito e Secretário de Obras Carlinhos do Pelado destacou os trabalhos realizando. “Estamos com equipes trabalhando no ramal do 47 recuperando uma ponte do ramal Tira Teima que tinha caído e assim que terminar vamos voltar para o ramal do 59 onde estamos trabalhando nos trechos críticos, temos equipe recuperando trechos da linha 8 e linha 9 e atendendo demanda dos aviários dos produtores de frango e no ramal da Aurora recuperamos trechos críticos e no ramal do Bu conforme demanda da própria comunidade. É importante ressaltar o apoio da comunidade que sempre nos ajudou, importante ressaltar que em 2018 o ramal foi recuperado do início ao fim, sendo feito até o rio Acre, e em 2019 fizemos recuperação também. Mesmo nossos equipamentos estando em manutenção para que no verão possamos trabalhar ainda mais. A prefeita Fernanda Hassem, tem mantido o compromisso de atender a demanda das comunidades mesmo no período chuvoso”, destacou.