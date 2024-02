A Hora de Brasileia: O Podcast entrevista secretário de planejamento

Na quarta edição do Programa de entrevista nesta quinta-feira 08, o Jornalista e Secretário de Comunicação da Prefeitura de Brasileia Chiquinho Chaves, conversou com o ex-secretário de saúde do município e atual secretário de planejamento Francélio Barbosa.

Na pauta, os destaques até então, como gestor da saúde municipal com desafios, avanços e conquistas ao tempo em que comandou a pasta.

Secretário de planejamento Francélio Barbosa durante entrevista.

Mas a principal delas foi deixar a Saúde de Brasiléia em 1º lugar no Ranking do Previne Brasil. Os dados que são levantados por quadrimestre, mostram que o município atingiu a maior nota desde que o programa foi criado em 2019, alcançando média recorde de 9,67, e os melhores indicadores de saúde dentre os 22 municípios do Acreano.

Francélio, que já foi secretário municipal da atual gestão, falou das expectativas e do trabalho que estão sendo feito na secretaria de planejamento do município na elaboração de projetos e a conclusão da maioria deles.

Jornalista Chiquinho Chaves durante entrevista no podcast.

“A Hora de Brasiléia o Podcast”, acontece todas as quintas-feiras a partir das 19h com transmissão simultânea do Facebook da Prefeitura de Brasiléia e pelos site de notícias Oaltoacre.com e Destak News.

Essa nova ferramenta de comunicação visa ampliar ainda mais as informações da Prefeitura de Brasiléia para a população em geral do município sob a responsabilidade da Secretaria de Comunicação.

O projeto conta com o apoio da equipe do Jornal Oaltoacre.com

Para a prefeita Fernanda Hassem é fundamental a transparência e a divulgação das ações do poder público municipal como prestação de serviço à comunidade.

