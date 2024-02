Prefeitura de Brasiléia promove Carnaval dos Idosos

Por Alexandre Lima

Na tarde desta quinta-feira, dia 08, o centro de conveniência da pessoa idosa, localizado no bairro Eldorado, em Brasiléia, foi palco de festa e alegria com o Baile de Carnaval dos Idosos. Sob o ritmo contagiante das tradicionais marchinhas de carnaval, a comunidade da melhor idade desfrutou de momentos de diversão e confraternização, aplaudindo as atividades.

Destacando-se entre os participantes, a octogenária Dona Ana Eudócia, de 83 anos, foi homenageada como a pessoa mais idosa presente no evento, enquanto os títulos de Rei e Rainha do Baile foram concedidos a Raimundo Andrade, de 76 anos, e Dona Valdilene Maria, de 61 anos, respectivamente.

Além do entretenimento, a iniciativa ressalta o compromisso da Prefeitura de Brasiléia em promover a saúde e cultura direcionadas aos idosos da região. Com uma agenda repleta de atividades, que contempla desde cuidados com a saúde até eventos sociais e culturais, a gestão municipal prioriza o bem-estar e a qualidade de vida dessa parcela da população.

Um ponto de destaque nas políticas públicas é a realização de viagens para outros municípios do estado, permitindo que os idosos interajam com diferentes comunidades e ampliem suas experiências de convívio e lazer.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, que lidera o município há quase oito anos, a valorização e o cuidado com os idosos são pilares essenciais de sua gestão, reforçando o compromisso em proporcionar uma vida digna e plena para essa importante parcela da sociedade brasileirense.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp