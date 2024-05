A todo vapor: Prefeitura de Brasiléia e Deracre garantem limpeza e construção de 10 pontes no ramal da Aurora

Na manhã desta quinta-feira, 23, o gerente de campo – Francisco Lima, esteve acompanhando de perto os trabalhos de construção de 10 pontes no ramal do km 75 (Aurora), garantindo melhor trafegabilidade aos produtores rurais.

Os serviços da prefeitura de Brasiléia tem o apoio do governo do estado do Acre, através do Deracre.

Ao todo, prefeitura e governo do estado pretendem realizar a construção de 11 pontes, mas os serviços vão além disso, pois as equipes estão fazendo também a limpeza do ramal.

Lima fez questão de agradecer em nome da prefeita Fernanda Hassem, a parceria com o governo. “Graças a Deus, com a parceria do nosso Deracre atrevés da amiga Sula, e do governador do estado do Acre e da prefeita Fernanda Hassem nós estamos conseguindo realizar com sucesso mais uma demanda”, pontuou.

A gestão Fernanda Hassem tem mostrado mais uma vez o compromisso com a população em garantir o melhor para seu povo. Em menos de três meses da maior alagação já vivenciada nos últimos tempos, atingindo zona urbana e rural, o munícipes já tem suas vidas praticamente normalizadas com ação imediata da prefeitura e parceiros.

Imagens Rafael Durans e Josué Elias

