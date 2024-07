Câmara Municipal de Brasiléia anuncia retorno das atividades legislativas após recesso parlamentar

Por Jonys David (Ceara)

Na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, a Câmara Municipal de Brasileia retoma suas atividades legislativas após o recesso do mês de julho. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, vereador Marcos Tibúrcio dos Santos (PP), que destacou a importância do retorno para o funcionamento normal dos trabalhos legislativos.

A primeira sessão ordinária pós-recesso, a 18ª do ano, está agendada para começar às 8h na Sala das Sessões da Câmara Municipal. O evento será transmitido ao vivo pelas plataformas digitais da Casa, através dos endereços facebook.com/camaradebrasileiaoficial e youtube.com/acamaram.debrasileia8776, permitindo que os cidadãos acompanhem os debates e decisões dos vereadores em tempo real.

Seguindo o calendário estabelecido pela Casa Legislativa, as sessões ordinárias subsequentes ocorrerão todas as terças-feiras no mesmo horário e serão igualmente transmitidas online. Esta iniciativa visa promover maior transparência e acesso à participação cidadã nas discussões que afetam diretamente a comunidade de Brasileia.

Marcos Tibúrcio também aproveitou para convidar todos os munícipes a participarem das sessões presencialmente ou através das transmissões ao vivo, encorajando o engajamento da população nos assuntos de interesse público discutidos pelo parlamento municipal.

Com o retorno das atividades legislativas, a expectativa é de que importantes pautas sejam debatidas e decisões relevantes sejam tomadas em benefício da cidade e de seus habitantes.

