Efeito dominó: PL rompe com MDB em Brasiléia

Por Marcus José

Após o Partido Liberal (PL) romper com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Cruzeiro do Sul após os emedebistas terem optado por João Tota (PSD) para ser vice de Jéssica Sales, os liberais resolveram romper com os emedebistas também em Brasiléia no final da tarde de quinta-feira (25).

Em nota enviada à imprensa, a direção do PL afirma que por não ser prioridade para o MDB eles decidiram por romper.

Veja a nota na íntegra:

Em função dos últimos acontecimentos, após várias tratativas e da indefinição de que o PL estará ou não compondo a chapa majoritária do MDB de Brasiléia e em seguida tomar conhecimento que o PL não será prioridade, o PL Estadual/AC e PL Municipal de Brasiléia, declara: É direito da pré-candidata optar pelo vice que a interesse mais, assim como é direito do PL decidir seus caminhos políticos. O partido vem por meio desta nota declarar a decisão de ruptura da aliança formada com o MDB. Aproveitamos para lembrar que é da orientação da Executiva nacional do PL e do ex-presidente Bolsonaro em caminhar com o PROGRESSISTAS, do Senador Ciro Nogueira, nesse sentido o presidente Estadual do PROGRESSISTAS, Governador Gladson Cameli sediou uma conversa com a executiva estadual do PL, estreitando assim ainda mais os laços entre os partidos. Brasiléia – AC, 25 de julho de 2024.

