OFICIAL: Carlinhos do Pelado é pré-candidato à Prefeito de Brasiléia.

A Executiva Municipal do Partido Progressista (PP) divulgou hoje, 25, seus novos pré-candidatos para a eleição municipal de Brasileia. Carlinhos do Pelado foi escolhido como pré-candidato a prefeito, enquanto Antônio Torres Amaral, do Partido Liberal (PL), assumirá a candidatura a vice-prefeito.

A decisão segue a necessidade de substituir a pré-candidata original, Suly Guimarães, que enfrentou problemas de saúde, impossibilitando-a de continuar na corrida eleitoral. A prefeita Fernanda Hassem, que encerra quase oito anos de mandato, expressou seu entusiasmo e gratidão ao comentar a nova formação da chapa. Em seu discurso, Fernanda destacou a importância de trabalhar com Carlinhos e Amaral, elogiando a parceria e a confiança mútua ao longo dos anos.

