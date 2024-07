Leila e Jéssica perdem apoio de Bolsonaro no Acre ao se aliarem com partidos de esquerda

Por Contil Net

Bittar costurou alianças com o PP de Gladson em Brasiléia e Cruzeiro do Sul

Por Matheus Mello

Com o racha, Bittar teve uma reunião logo nas primeiras horas do dia na casa do governador Gladson Cameli, com a presença do secretário da Casa Civil, Jhonatan Donadoni. A conversa serviu para selar de vez a entrada do PL, partido comandado pelo senador no Acre, na aliança do Progressistas nos dois municípios.

Ficou decidido que Bittar estará agora no palanque do atual prefeito Zequinha Lima, em Cruzeiro do Sul. Em Brasiléia, o nome que o senador deverá apoiar agora é o de Carlinhos do Pelado. Ambos candidatos do Progressistas, partido de Gladson.

Bolsonaro declara apoio a Zequinha/Foto: Reprodução

Bittar ainda tem outros motivos em olhar para Brasileia. Até agora, o pré-candidato do PP, Carlinhos do Pelado, não anunciou quem será seu vice-prefeito na chapa. A convenção dele, inclusive, está marcada para esta quinta-feira. A expectativa é que o vice poderá sair do PL, após conversas com Gladson. Essa será uma surpresa revelada apenas às 18h, na quadra do bairro Ferreira Silva.

Perdeu apoio importante

Com mais de 70% do eleitorado bolsonarista, Leila e Jéssica perdem não só o apoio de Marcio Bittar nas eleições deste ano, mas também de um apoio direito do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa. Acontece que Bittar, como maior articulador do PL no Acre, deverá ser a ponte entre os candidatos escolhidos para apoiar e o ex-presidente.

Mesmo Bittar tendo uma relação bem próxima com Leila e Jéssica, o fato das tuas terem se aliado a partidos de esquerda, foi determinante para o ultimato do senador.

