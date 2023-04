Ação da Polícia Civil identifica menores que usaram internet para fazer ameaças em Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Foram conduzidos para a delegacia de Epitaciolândia, um casal de adolescentes que teriam utilizados as redes sociais para fazer ameaças contra duas escolas do município, na tentativa de causar medo.

Tão logo souberam dos perfis contendo essas ameaças de suposto terrorismo, foi iniciado os trabalhos para localizar e identificar esses envolvidos. No decorrer da semana, com apoio do judiciário, os trabalhos foram intensificados e descobriram dois menores.

Um adolescente de 16 e uma menor de 11 anos, foram identificados e conduzidos para a delegacia, juntamente com material utilizados para propagar ameaças contra escolas do município. Ambos foram ouvidos e estão à disposição do Ministério Público para os procedimentos cabíveis.

Delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini – Foto: Alexandre Lima

“Outros aparelhos já foram localizados onde estariam passando mensagens de invasão e possíveis massacres em duas escolas daqui da região. São crianças que serão ouvidos acompanhados de seus representantes, e depois encaminhados ao Judiciário”, disse o delegado Luís Tonini, titular de Epitaciolândia.

Também comentou que os trabalhos direcionados ao ‘cyber terrorismo’ estão sendo intensificados, para que a sociedade perceba que é um crime grave, onde estão manipulando imagens graves de terrorismo onde se vangloriam de tragédias humanas, podendo sofrer sanções como prisões e apreensões previsto no Código Penal Brasileiro.

Policia Civis vem trabalhando junto com professores e gestores escolares, visitando escolas do Municípios, realizando palestras junto aos estudantes, afim de conscientizar a não utilizarem as redes sociais para propagar esses tipos de mensagens.

Veja entrevista e vídeo fornecido das visitas dos policiais nas escolas.

