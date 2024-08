Ação do Líder do Governo, Deputado Manoel Moraes, garante intervenção para manter obras da ponte do bairro Sibéria

A pedido do Líder do Governo, Deputado Manoel Moraes, a equipe do DERACRE realizou um aterro temporário no Rio Acre em Xapuri, visando agilizar o transporte dos materiais de construção para a ponte sobre o rio Acre, no bairro Sibéria. A medida emergencial foi necessária devido ao período de seca que o Acre enfrenta, conhecido como verão amazônico.

Sem essa intervenção solicitada pelo Líder do Governo, a construção da ponte corria o risco de ser pausada, o que traria transtornos e atraso para a entrega da obra. Com o nível de água do Rio Acre extremamente baixo, a seca severa que nossa região enfrenta dificulta a travessia da balsa e outras embarcações, o que prejudicaria não apenas o transporte dos materiais, mas também a mobilidade dos moradores do bairro Sibéria. O aterro temporário foi uma solução para este momento.

“Se não fosse pela solicitação do Deputado Manoel Moraes, teríamos que interromper os trabalhos, o que atrasaria significativamente a construção da ponte e prejudicaria a comunidade do bairro Sibéria”, afirmou um representante do Deracre.

Moradores e trabalhadores expressaram alívio e gratidão pela intervenção, que minimiza os transtornos causados pela seca e assegura o progresso da infraestrutura local.

“Agradecemos ao Deputado Manoel Moraes por sua prontidão e compromisso com a nossa comunidade. Esta ação não só garante a continuidade da obra, mas também a segurança e o bem-estar dos moradores do bairro Sibéria”, comentou um morador da região.

A construção da ponte já está bem adiantada e representa uma conquista importante para o deputado Manoel Moraes, que sempre lutou por essa obra. O projeto está sendo executado sob a gestão do governo Gladson Cameli, com previsão de entrega para dezembro deste ano.

“Essa ponte é fundamental para a comunidade do bairro Sibéria, não só para a mobilidade, mas também para o desenvolvimento econômico da região. Agradeço ao Deracre pela rápida resposta ao nosso pedido”, declarou o deputado Manoel Moraes.

Xapuri jamais havia recebido tanta atenção como agora no Governo Gladson Cameli e também com o apoio do líder do governo, deputado Manoel Moraes.

