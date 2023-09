Colono morre durante derrubada após galho cair em sua cabeça na zona rural de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Uma derrubada ocorrida na zona rural de Brasiléia nesta quarta-feira, dia 13, resultou na morte acidental de um colono identificado como José da Silva Souza, enquanto trabalhava no local, distante cerca de 100km da cidade, com acesso pelo km 84 dda Estrada do Pacífico – BR 317, sentido Assis Brasil.

Segundo foi apurado, a vítima teria sido contratada para realizar uma derrubada uma localidade. Em dado momento durante o desmatamento, um galho da árvore que estava trabalhando caiu sobre sua cabeça.

José caiu com o forte impacto, o colono sofreu um forte trauma craniano, causando sua morte no local de difícil acesso dentro da mata, antes mesmo que recebesse os primeiros socorros.

Somente algumas horas, foi possível a chegada de equipes da Polícia Militar e dos Instituto Médico Legal – IML, onde puderam realizar o resgate do corpo após coleta de informações no local.

Foi verificado que a vítima trabalhava com equipamentos não registrados (motosserra) e o proprietário das terras não tinha licença para a realização do desmate. Logo depois, o corpo foi carregado, com a ajuda de populares, até a viatura do IML. Em seguida a viatura do IML se deslocou para o município de Rio Branco e depois liberado aos familiares.

A motosserra foi apreendida e o proprietário da terra assinou um termo de comparecimento na delegacia, para prestar esclarecimento dos fatos, já que não havia licenças. A motosserra foi apreendida.

