Prefeitura de Brasiléia e parceiros realizam curso rural de cuidados e controle de pragas nas plantações

Visando melhorar a produção nas unidades agrícolas do Alto Acre, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre IDAF juntamente com a secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente de Brasiléia, realizou no dia 02 de agosto, no KM 15 o curso de conscientização sobre pragas nas plantações para produtores locais e estudantes do Instituto Federal do Acre, IFAC.

Foi discutida a problemática sobre a mandarová, espécie de mariposa que tem atingido várias plantações de mandioca e seringueira na região devido a sua voracidade e seu alto poder de destruição das folhas.

O IDAF trabalha com a sanidade que é o combate das principais pragas que causam prejuízos econômicos aos produtores é a mandarová na mandioca sendo a principal ameaça para essa cultura.

Também foi discutido a importância desse monitoramento em campo que deve ser realizado constantemente pelo produtor, uma vez que a praga sendo detectada no início, pode se decidir quais os manejos que serão implementados de acordo com a necessidade da lavoura.

A secretaria de Agricultura Ana Kelly agradeceu toda equipe do IDAF que veio realizar esse curso importante para a nossa região.

