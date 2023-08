Acidente na Av. Amazonas deixa motociclistas feridos

Acidente grave aqui na avenida amazonas em Epitaciolândia; o motoqueiro e esposa ficaram feridos e receberam os primeiros atendimentos no local do acidente.

Em seguida foram levados para o hospital regional de acordo com populares que viram o acidente o motoqueiro bateu na traseira do caminhão a moto ficou totalmente destruída devido a forte pancada no veiculo o homem ficou com vários ferimentos nas pernas braços cabeça e a mulher no joelho e braços ambos estão recebendo atendimento no hospital de Brasileia a policia militar foi no local juntamente com o corpo de bombeiros mas as vitimas já tinham recebido atendimentos no local o motorista do caminhão foi ouvido pela policia militar sobre o acidente que aconteceu na tarde desta terça-feira em Epitaciolândia

