Polícia apreende quase 20 quilos de droga dentro de sacos de farinha

Um homem foi com um carregamento de quase 20 quilos de droga nessa segunda-feira (19) em uma casa no Ramal do Nonato, em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. O entorpecente estava escondido dentro de sacos de farinha que seriam enviados para a capital, Rio Branco.

A ação foi resultado da operação Hórus, do programa Guardiões da Fronteira de combate ao tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos mais de 11,7 quilos de maconha e 7,4 quilos de oxidado de cocaína.

Droga apreendida estava escondida dentro de sacos de farinha que seriam enviados para Rio Branco — Foto: Arquivo/PC-AC

A operação contou com apoio de policiais do departamento de polícia da capital e do interior, da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Núcleo Draco/Denarc de Cruzeiro do Sul.

O homem preso e a droga foram levados para a delegacia geral de Cruzeiro do Sul para os procedimentos de flagrante e estão à disposição da Justiça.

